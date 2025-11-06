アジア株は反発、バーリ氏AI空売り騒動落ち着く韓国株上値重い、外国ファンドが大量売却 東京時間11:10現在 香港ハンセン指数 26162.13（+226.72+0.87%） 中国上海総合指数 3987.14（+17.89+0.45%） 台湾加権指数 27948.94（+231.88+0.84%） 韓国総合株価指数 4015.31（+10.89+0.27%） 豪ＡＳＸ２００指数 8807.80（+5.85+0.07%） アジア株は総じて上昇、前日の米株反発を受け