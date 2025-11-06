26年前、名古屋市西区のアパートで主婦を殺害した疑いで逮捕された女が、被害者となった女性の夫が仕事で不在の日を、事前に把握していた可能性があることが分かりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。安福容疑者と高羽さんの夫・悟さんは高校の同級生で、