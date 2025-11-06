「timelesz」の菊池風磨（30）が5日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にVTR出演。ゲストの「Snow Man」渡辺翔太(33)について語った。恒例企画「岡村スクープ」に登場した菊池。中学以来の仲で「付き合いで言うと17年ぐらい」、現在も親交が深い渡辺のプライベートを明かした。初出しスクープは「いっぱいある」と強調しつつ「買い物が下手」と指摘。「待てないんです、あの人」として「ソファ、