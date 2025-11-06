アメリカ南部ケンタッキー州で貨物機が墜落し、これまでに12人が死亡した事故で、離陸時に左のエンジンが脱落していたことが分かりました。【映像】貨物機が爆発する瞬間ケンタッキー州で4日、モハメド・アリ国際空港からハワイのホノルルに向かっていた大手貨物輸送会社UPSのMD11型貨物機が離陸した直後に墜落し、爆発・炎上しました。地元当局によりますと、少なくとも12人が死亡し、犠牲者はさらに増える恐れがあるという