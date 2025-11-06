彼氏に見た目のことを指摘され、コンプレックスになってしまった女性もいるようです。今回は、彼氏のために整形を決意した女性のエピソードをご紹介します。何でこんな男のために…「彼氏に『鼻がでかい』『面長すぎる』と言われ、今まで気にしていなかった顔のことでコンプレックスが増えていきました……。鏡を見るのも嫌になり、親には止められたけど整形を決意。バイトで貯めたお金を崩して手術しました。全身麻酔する瞬間は怖