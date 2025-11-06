市街地でのクマの出没や人への被害が相次いでいることを受けて、秋田市は危機管理対策本部を設置し、全庁体制で対応を強化することを確認しました。大雨などの自然災害が起きた際、対応を協議するために設置される秋田市の危機管理対策本部。クマ被害への対策のために設置されるのは今回が初めてです。6日の会議では、今月末まで車両での巡回を増やし注意喚起や情報収集を行うなど、全庁体制で対応を強化することを確認しました。