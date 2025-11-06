Snow Manの阿部亮平と目黒蓮が、5thアルバム『音故知新』初回盤Bに収録されたユニット曲「ART」のMVを通して、ジュニアのACEes、少年忍者のメンバーと共演。ジュニアの公式Xが撮影現場での豪華な集合ショットを公開し、話題を呼んでいる。 【画像】阿部亮平＆目黒蓮とACEes、少年忍者メンバーの集結ショット／【動画】「ART」MVも！Snow Man「ユニット曲MV鑑賞会」 ■阿部亮平＆目黒蓮とACEes、少年忍者の10人が集結