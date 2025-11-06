スペインサッカー連盟(RFEF)とアディダスは5日、来年のFIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたスペイン代表の新ホームユニフォームを発表した。新モデルはお馴染みの赤をベースとし、国旗と国章から着想を得た細い黄色のストライプが入っているのが特徴。襟の後ろには「España(スペイン)」の文字があしらわれ、国の精神を象徴している。RFEFは公式サイトで次のように紹介した。「このコレクションは、各国の歴史的な