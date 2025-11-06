６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。５日に発表された米経済指標が景気の底堅さを示し、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れに追随した。 前日に発表された米１０月ＡＤＰ雇用統計や米１０月ＩＳＭ非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことを受け、同日の米市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が後退。米長期金利が上昇したことで国内債にも売りが先行し、朝方には１