6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ109579 -53.0 44170 ２. 日経Ｄインバ 14093 -63.95852 ３. 日経ベア２ 11100 -58.5 143.7 ４. 楽天Ｗブル8801 -52.6 52370