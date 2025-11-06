アルチンボルドは春・夏・秋・冬という四つの季節と、世界を構成すると考えられていた大気・火・大地・水という四つの元素を、草花や果物、動物などのモティーフを組み合わせた「寄せ絵」で表現しました。これらは奇天烈で奇妙な作品とみられがちですが、実は皇帝に愛されたのも納得できる、知的で洗練された芸術でした。文＝田中久美子取材協力＝春燈社（小西眞由美）《水》1566年油彩・板66.5×50.5cmウィーン美術史美