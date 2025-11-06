ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ニット帽コーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ニット帽の季節がきました」とつづった。そしてグレーのニット帽＆グレーのパーカーコーデ姿でビールを持つ写真を投稿した。ネットでは「可愛すぎ」「ニットめちゃくちゃ似合ってる」「めちゃくちゃ美人」などの声が上がった。