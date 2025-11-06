６日午前２時半頃、ＪＲ東海道線の焼津―西焼津間を走行していた回送列車の乗務員が、パンタグラフから火花が出ていることに気が付いた。この影響で、ＪＲ東海は同日、熱海―豊橋間の運転を始発から見合わせた。午後０時２６分に全線で運転再開した。同線では、５日にも安倍川駅付近を走行していた普通列車のパンタグラフが故障するトラブルが発生していた。この時は、沼津―浜松間で最大約４時間５０分にわたり運転を見合わせ