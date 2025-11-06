◇FIFA U-17ワールドカップ（カタール、3日〜27日）48チームが参加し、4チームずつ12のグループに行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。グループBの日本は、初戦でモロッコと対決。日本は後半、MF瀬口大翔選手（ヴィッセル神戸U-18）、MF平島大悟選手（鹿島アントラーズユース）のゴールで2−0の勝利し