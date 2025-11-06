カブスからＦＡとなったばかりの今永昇太投手（３２）の動向が大きな関心を集めている。今永は球団からクオリファイティングオファー（ＱＯ＝１年契約の延長）を受ける可能性があり、締め切りは米東部時間６日午後５時（日本時間７日午前７時）。オファーを受けた選手は、１８日（同１９日）までに受諾するか拒否するかを決める必要がある。オファーを受け入れた場合、来季年俸は２２００万５０００ドル（約３３億円）となり、