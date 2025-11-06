●特集１祝十周年！『刀剣乱舞』から広がる物語◎刀剣乱舞入門［インタビュー］でじたろう（『刀剣乱舞』原作プロデューサー）◎マンガで解説『刀剣乱舞ONLINE』のハマり方 オノユウリ◎刀帳 全刀剣男士◎コミック、ミュージカル、舞台、歌舞伎……etc. “刀剣”が切り拓く表現［インタビュー・寄稿］蜷川ヤエコ／ikra◎アンソロジー 私の本丸劇場安達 智／うかうか／さいとうちほ／たらちねジョン／高野 苺／丹地陽子／松田奈緒