2025年のオフシーズン、村上宗隆（ヤクルト）、岡本和真（巨人）がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明する中、去就が不透明な選手が辰己涼介（楽天）だ。球界屈指の外野守備、今季は攻守で精彩を欠く辰己はメジャー志向が強く、球団にポスティングシステムでメジャー挑戦の希望を伝えたが、球団は認めていない。今年の成績を考えるとやむを得ないだろう。球団記録を更新する16連続盗塁を成功させたが、打撃の状態が