高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（第29回）が6日に放送され、三之丞（板垣李光人）の就職活動が描かれると、ネット上には「そうじゃないんだよー」「見てられない…涙」「描写が地獄やな…」などの反響が巻き起こった。【写真】明日の『ばけばけ』松江に戻った経緯を話す三之丞（板垣李光人）物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしま