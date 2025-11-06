Ｊ１首位の鹿島は、第３６節横浜ＦＣ戦（８日・メルスタ）に向けて、非公開での調整を進めている。＊＊＊降格圏の１８位に沈む横浜ＦＣだが、ロングスローの破壊力はＪ屈指のレベルにある。ＭＦ細井響（新潟医療福祉大在学中、特別指定）のスローインから得点を生んでおり、セットプレーの１つとして機能している。ロングスローにおいては、１日に行われたルヴァン杯決勝・広島―柏で広島が鮮やかに２得点を奪ったこ