メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前に名古屋市で主婦を殺害したとして逮捕された女が、事件当時のけがについて「病院には行っていない」という趣旨の供述をしていることがわかりました。 名古屋市のアルバイト、安福久美子容疑者(69)は1999年11月、西区で高羽奈美子さん(当時32歳)の首を刃物で刺すなどして殺害した疑いが持たれています。 犯人は逃走する際、手にけがをしていたのが目撃されていて、安福容疑者も「手