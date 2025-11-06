子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラスは、子ども向けスポーツスクール「リーフラススポーツスクール」会員を対象にした非認知能力測定システム「みらぼ」の分析結果を発表しました。2024年冬に測定を行った小学校1年生〜6年生の会員28,400名のデータを分析したものです。 リーフラススポーツスクール 非認知能力測定システム「みらぼ」分析結果 リーフラスは、自社が開発し