洗濯物を干すための物干し竿って、砂埃や花粉などですぐに汚れてしまうのが気になりますよね。雑巾で拭くにしても、洗った後の保管方法に悩んで掃除が億劫に…。そんな長年の悩みを、セリアの『物干し竿クリーナー』が解消してくれました！物干し竿にくるっと巻き付けて保管できるので、楽に掃除できるようになりましたよ。商品情報商品名：物干し竿クリーナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：19×9cm巻