元NMB48の清水里香さん（27）が、約5年の活動期間を経て2021年6月にグループを卒業した理由が「すい臓の異常」であったことを明かした。【衝撃画像】大胆なミニスカート姿で“美しすぎるスタイル”を披露…元NMB48・清水里香さん27歳の“全身グラビア”を見る（写真多数）現在、アイドルグループ「One Last Bloom」のリーダーとして活動する清水さんは、波乱に満ちた芸能人生を送ってきた。3歳から子役として活動し、中学時代