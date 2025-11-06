俳優の斉藤暁（72）が、きょう6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【撮影風景】“バイプレイヤーズ”たちと本番直前まで談笑する大杉漣さん斉藤は、番組テーマ曲をトランペットで吹きながら登場。朴訥な魅力で名わき役として活躍する斉藤が23年ぶりの出演となった。福島県出身、今も訛（なま）りが抜けないと笑う斉藤は、23歳の時に上京して「自由劇場」に入団。憧れた都会の芝居だったが、標