〈「この会社は、マッチョの楽園です」“日本一マッチョが多い介護の会社”で働く「元海上自衛隊員」が語る驚愕の労働環境〉から続く2025年7月、マッチョ人材を対象とした企業向けの「ドラフト会議」が立ち上がった。介護事業を展開し“日本一マッチョが多い介護の会社”として知られるビジョナリー（名古屋市）が中心となり、個々の筋肉美を競う場であるフィットネスコンテストを、企業の新たな人材獲得の場とする取り組みだ。