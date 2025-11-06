お披露目されたサッカー日本代表が2026年W杯北中米3カ国大会で着用する新ユニホーム＝6日、東京都内日本サッカー協会は6日、東京都内で日本代表が2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で着用する新ユニホームをお披露目した。「水平線」がコンセプトで、日本が掲げるW杯優勝の目標に合わせ、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現。青を基調とし、胸部は日本を囲む海と空が交わる水平線