〈「そうか、あんたがニィサンの子供か」目の前には“勝新太郎と石原裕次郎”…石原伸晃（68）が今も忘れられない『2人の大スターと呑んだ夜』〉から続く父・慎太郎、叔父・裕次郎――石原家を象徴する二人の巨星。その背中を近くで見つめてきた石原伸晃さんが語る、豪快で繊細な叔父の素顔。そして、政治家として歩み始めようとしたときに送られた“心強い言葉”とは――。《格好良すぎる…》「昭和の大スター・石原裕次郎」と