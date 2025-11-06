高市首相は6日、相次ぐクマ被害について「緩衝地帯としての里山が利用されていないことも要因の1つだ」として、農林水産業の更なる活性化支援などを表明した。高市首相は、最終日を迎えた参議院での代表質問で、クマ被害への政府としての対応を問われ、「熊の出没増加については、過疎化や高齢化などにより、緩衝地帯としての里山が利用されていないといういうことも要因の一つと考える。緊急的な熊被害対策を着実に進めることに加