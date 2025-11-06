フェンスに当たった打球の処理に急ぐディーン(C)Getty Imagesともすれば、「奇跡」。そう呼んでも過言ではないワンプレーだった。小さくない話題を生んだのは、今秋に行われたドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第6戦、9回裏の攻防での“アピールプレー”だ。【動画】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見る2点をリードしたドジャースが逃げ切りを図ろうとした同回、9回無