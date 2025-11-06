U-17女子ワールドカップに初出場のオランダが、躍進している。モロッコで開催されている同大会で、現地11月５日に準決勝が行なわれ、オランダはメキシコと対戦。グループステージ（GS）では０−１で敗れている相手に、リナ・トゥザニのゴールで１−０の勝利を収めた。「モロッコで世界王者になるという、U-17オランダ女子代表の夢は今も健在だ」と伝える母国メディア『AD』が、以下のように試合を振り返る。「唯一のゴールは69