けさ、山形県南陽市長岡の市職員がクマに襲われ大ケガをした現場近くの住宅敷地内で、クマの痕跡が見つかりました。 【画像】被害にあった柿の木 きょう午前７時半ごろ、この家に住む住民がゴミを出そうと外に出たところ、庭のカキが食べられていることに気がついたということです。 庭の畑にはクマのものと見られるフンも見つかっています。現場は、南陽市長岡の長岡公民館から東におよそ１００メートル離れた場所です。