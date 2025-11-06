１１月５日、走行中の特急「宗谷」で車両不具合があった影響で、ＪＲは６日、稚内と旭川を結ぶ特急「サロベツ」の運転を見合わせています。稚内駅では代行バスを利用する人の姿が見られました。ＪＲ函館線幌向ー上幌向間では５日午前、特急「宗谷」の４号車から白煙が上がり、エンジンの一部の部品に破損が確認されました。 ６日は車両繰りの影響で、特急「サロベツ」の１号と２号が運休となり、稚内ー旭川間で代行