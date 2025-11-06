クマによる人身被害が相次いでいることを受け、警察庁は６日、秋田、岩手両県警に他県警などの機動隊員を特別派遣したと発表した。人里近くに現れたクマをライフル銃で駆除するため、関係規則を同日に改正。隊員らが現地の猟友会と連携してクマの習性などを学び、訓練後の１３日以降、駆除に乗り出す方針だ。クマの駆除チームは現場指揮官とライフル銃を携行する機動隊員２人、関係機関との調整役の計４人で構成する。他県警か