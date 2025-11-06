全国でクマによる被害が相次ぐ中、警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除が13日から可能となります。6日午前の国家公安委員会で決裁されました。【映像】捕獲されて暴れまわるクマ相次ぐクマ被害を受けて、警察庁はこれまでに被害が大きい岩手県と秋田県に担当官を派遣し、現地の状況や要望について聞き取りを行っています。こうした中、警察官がライフル銃を使用して、人里に侵入してきたクマを駆除することができるよう