きょう6日は上空寒気や湿った空気の影響で、近畿や東海、関東では雲が多く、雨の降る所があるでしょう。また、北海道は日本海側から近づく低気圧の影響で次第に天気が崩れる見込みです。その他の地域は概ね晴れそうです。あす7日は低気圧がオホーツク海を通って千島近海へ進み、大陸の高気圧との間で北日本を中心に西高東低の気圧配置となる見通しです。寒気が流れ込む影響で、北陸や東北では雲が多く、所によりにわか雨があるでし