4日、米東部ニューヨーク市長選で、民主党の急進左派、ゾーラン・マムダニ・ニューヨーク州下院議員（34）が当選した。なぜニューヨーク市民は彼を選んだのか、そして、トランプ政権にどのような影響を及ぼすのか、ANNニューヨーク支局・小松靖記者に聞いた。【映像】今、ニューヨークでラーメンは何円？ 家賃は？━━アメリカ政治の中で、ニューヨーク市長選が持つ意味とは？「全米最大都市であるニューヨークのトップとなると