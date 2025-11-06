フランス西部オレロン島の港の風景/Philippe Lopez/AFP/Getty Images（CNN）フランス西部のオレロン島で5日、車が歩行者や自転車に突っ込み、10人が重軽傷を負う事件があった。ローラン・ヌネズ内相によると、車は35分の間に5人をはねた。CNN提携局のBFMTVは、通行人10人が負傷したと伝えている。内相によれば、22歳の女性を含む少なくとも2人が重傷を負った。車を運転していた男は現場に駆け付けた警察に取り押さえられた。事件に