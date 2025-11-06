【モデルプレス＝2025/11/06】女優の菊池桃子が11月4日、自身のInstagramを更新。夫との結婚記念日の2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】菊池桃子「おしゃれな過ごし方」結婚記念日に夫顔出し2ショット◆菊池桃子、結婚記念日2ショット披露菊池は「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間」とコメントし、夫との2ショットを公開。上品な空間で七輪やワイングラスを前に、柄のブラウスにジャケットを羽織った菊池が着席