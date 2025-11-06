元日向坂46佐々木久美（29）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。渋谷から横浜中華街まで歩いた経験を語った。この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女秋の大激論SP」。体力に自信を持つ佐々木は「歩くの大好きなんです。スマホで目的地調べて、車で10分、電車で15分、徒歩30分って出たら歩いて行っちゃいます」と話した。これまで歩いた最長距離については「大学時代に渋谷か