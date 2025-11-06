女優の本田翼が６日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムで「最近レディな方向に寄ってるよねって」「このｐｏｌｏのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが２種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます」「私が履いてるのはグレー（正式名称はダークチャコール）」とつづって、ベージュのニット