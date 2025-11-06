岡山西警察署 息子などになりすまして高齢者から現金をだまし取ったとして、東京都のタクシー運転手の男(34)が5日、詐欺の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は氏名不詳者ら複数人と共謀し、4日から5日までの間に息子や証券会社の社員になりすまし、岡山市の女性(70代)に「株で儲かった分の税金が未納になっている」「法律事務所の事務員に現金400万円を渡してほしい」などとうその電話をかけたとい