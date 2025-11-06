あなたは読めますか？突然ですが、「早急」という漢字読めますか？ビジネスメールなどで頻繁に見かける言葉ですが、正しい読み方は「そうきゅう」なのか、「さっきゅう」なのか、迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「さっきゅう」でした！「早急」という漢字は、「非常に急ぐこと」「至急」を意味します。差し迫った事態に、できる限り速やかに対応する様子を表す言葉です。本来の正確な読み方は「さっきゅう」