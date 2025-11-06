岐阜県笠松町の交差点で幼稚園バスとトラックが衝突し、女性教諭を含む17人が病院に運ばれました。 【写真を見る】園児ら17人を病院に搬送 幼稚園バスとトラックが衝突 園児15人と女性教諭･バスを運転していた60代男性 岐阜･笠松町 警察と消防によりますと、きょう午前９時前、笠松町米野の交差点で、幼稚園バスとトラックが衝突しました。 この事故で幼稚園バスに乗っていた園児15人全員と、バスを運転していた60代の男性、そ