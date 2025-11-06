ロッテからドラフト6位指名された富島高の岡村了樹捕手(18)が6日、宮崎県日向市の同校で榎康弘アマスカウトディレクターと有吉優樹担当スカウトから指名あいさつを受けた。将来性が高く評価されている強肩強打の捕手は「息の長い選手として、支えてくれた周りの人やファンの方々から応援されるよう、課題であるミート力を強化して頑張りたいです」と意気込んだ。