heart relationが手がける「ROSIER by Her lip to」から、どんなバストサイズでも理想の“まる胸”を叶える新作ブラ「B.B.Bra（ビービーブラ）」が登場します。脇高設計と独自のモールドカップで、美しいシルエットを叶えるスタイルアップブラ。2025年11月5日(水)に有楽町マルイの常設店舗で先行発売、11月21日(金)からは公式オンラインストアでも一般発売がスタート。 機能性×美しさ。理想の“まる胸”