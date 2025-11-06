静岡県警富士署は6日までに、同県富士市松岡の県道で、軽貨物自動車で高齢の男女2人をはねて女性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同県富士宮市西山、自称アルバイト清正幸容疑者（51）を逮捕した。逮捕は5日。逮捕容疑は5日午後6時20分ごろ、富士市松岡の県道で、道路を横断していた近くに住む無職境野富子さん（77）と、無職男性（87）をはねて逃げ、境野さんを死