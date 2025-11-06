「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第１日」（６日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）米ツアーのポイントランク１０４位と、現状、来季出場権に届いていない渋野日向子（２６）＝サントリー＝が、日米共催の同大会、実質２番手となったウエーティングからの出場に望みをかけて、同コースを訪れた。前週の試合後「行った方が後悔しないと思うので」と話していた渋野。ショット、ショートゲーム、パッティングなど、入念に調