俳優の河相我聞（50）が6日までにブログを更新。母親が所有していた一軒家を売却したことを報告した。河相は8年前に、埼玉県川口市にある築50年の家が空き家になっていたため、約1000万円をかけてフルリフォームし、賃貸物件としたことを報告。10坪弱の2階建てがおしゃれに生まれ変わった姿を披露していた。今回の投稿では「私が生まれた時に住んでいた家で、母親にとって思い入れのある物件でした。賃貸物件にもできて良い人も住