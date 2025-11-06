6日朝、秋田市下北手の明桜高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、6日午前8時10分ごろ、秋田市下北手桜字守沢の明桜高校の敷地内にクマ1頭がいるのを、明桜高校の関係者が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。