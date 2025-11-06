瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も広く日差しが届くでしょう。日中の最高気温は岡山で22度、津山で20度、高松で21度の見込みです。5日よりも2度以上気温が高く、10月下旬並みの気温になります。 7日も高気圧に覆われて、青空が広がるでしょう。雨の心配はない見通しです。6日よりも湿度が低い予想で、カラッとした体感になるでしょう。朝の最低気温は岡山で10度、津山で9度、高松で12度の見込み